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В Колышлейском районе мать ограничена в родительских правах за жестокое обращение с детьми

09:37 | 16.12.2017 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Молодая жительница Колышлейского района Пензенской области ограничена в родительских правах за жестокое обращение с детьми. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Колышлейском районе мать ограничена в родительских правах за жестокое обращение с детьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 24-летняя жительница района, имеющая троих детей 2009, 2013 и 2015 годов рождения, не занимается их воспитанием и содержанием, надолго оставляет без присмотра и без еды, кричит на них, выражается нецензурными словами и применяет физическую силу», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в конце июня 2016 года многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения на просьбы семилетней дочери дать ей поесть разозлилась и ударила ее рукой по щеке, причинив физическую боль.

«В сентябре 2017 года она ударила ребенка после возвращения со школьного родительского собрания», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с детьми.

«Приговором мирового судьи женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — пояснила Светлана Артамонова.

Она отметила, что решение об ограничении женщины в родительских правах в законную силу не вступило.
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