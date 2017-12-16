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Пострадавшие на производстве пензенцы получили автомобили

10:43 | 16.12.2017 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Пострадавшие на производстве жители Пензенской области получили 12 новых автомобилей «Lada Granta» с адаптированным для инвалидов управлением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила консультант-руководитель группы по связям с общественностью пензенского регионального отделения ФСС России Марина Горячева.

Пострадавшие на производстве пензенцы получили автомобили

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все транспортные средства специально переоборудованы в заводских условиях с учетом физических возможностей будущих владельцев. При этом один человек получил ключи от автомобиля впервые, остальные — повторно, спустя 7 лет, с учетом срока замены спецтранспорта», — пояснила она.

Марина Горячева отметила, что транспортные средства им передали заместитель управляющего реготделения ФСС Александр Салитов и начальник отдела страхования профессиональных рисков фонда Игорь Шалдыбин.

«Новые обладатели автомобилей выразили благодарность региональному отделению за поддержку и внимание к людям, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, всего в 2017 году пензенским региональным отделением ФСС выдано 15 автомобилей.
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