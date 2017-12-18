Одежду для работников «Пензадормоста» предлагается шить в учреждениях УФСИН
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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Перспективы взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы Пензенской области и МУП «Пензадормост» стали главной темой встречи заместителя начальника регионального управления ФСИН России Александра Коробова с представителями муниципального унитарного предприятия.
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В частности, рассматривалась возможность пошива спецодежды в учреждениях УФСИН.
Как отметил Александр Коробов, по закону территориальные органы ФСИН России могут вести взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями любых форм собственности.
Это дает возможность создавать дополнительные рабочие места для осужденных и трудоустраивать их на оплачиваемые работы, а потенциальным партнерам ведомства — заключать контракты как с единственным поставщиком, минуя процедуру проведения торгов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.