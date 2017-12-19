Выставка «По следам забытых усадеб» переехала в здание пензенского Заксобрания
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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Выставка фотографий и рисунков «По следам забытых усадеб», сформированная по итогам одноименного конкурса, переехала из пензенской областной филармонии в здание Законодательного собрания региона.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Изначально планировалось, что экспозиция будет располагаться в фойе филармонии до конца текущей недели, пока в учреждении культуры не начнутся новогодние мероприятия.
Однако в минувший понедельник, 18 декабря, организаторов выставки попросили освободить помещение от творческих работ.
Уже утром во вторник, 19 декабря, экспозиция была открыта на втором этаже здания регионального парламента.
В числе первых с ней ознакомились депутаты Законодательного собрания Пензенской области, представители правительства региона и журналисты, прибывшие на очередную сессию.
Предполагается, что оценить рисунки и фотографии старинных усадеб можно будет до конца текущего года.