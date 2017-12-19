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Выставка «По следам забытых усадеб» переехала в здание пензенского Заксобрания

14:25 | 19.12.2017 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Выставка фотографий и рисунков «По следам забытых усадеб», сформированная по итогам одноименного конкурса, переехала из пензенской областной филармонии в здание Законодательного собрания региона.

Выставка «По следам забытых усадеб» переехала в здание пензенского Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Изначально планировалось, что экспозиция будет располагаться в фойе филармонии до конца текущей недели, пока в учреждении культуры не начнутся новогодние мероприятия.

Однако в минувший понедельник, 18 декабря, организаторов выставки попросили освободить помещение от творческих работ.

Уже утром во вторник, 19 декабря, экспозиция была открыта на втором этаже здания регионального парламента.

В числе первых с ней ознакомились депутаты Законодательного собрания Пензенской области, представители правительства региона и журналисты, прибывшие на очередную сессию.

Предполагается, что оценить рисунки и фотографии старинных усадеб можно будет до конца текущего года.
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