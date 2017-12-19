EN
19:36:55 Вторник, 19 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания

18:45 | 19.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин по итогам конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания Пензенской области в СМИ в 2017 году удостоен благодарности парламента региона в номинации «За оперативность и объективность».

Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к представителям ведущих массмедиа в ходе уже ставшей традиционной ежегодной предновогодней встречи, председатель областного Заксобрания Валерий Лидин выразил признательность журналистам за продуктивное сотрудничество.

«Я хотел бы искренне поблагодарить вас за хорошее, конструктивное взаимодействие. Мы старались быть открытыми — где-то получалось, где-то не получалось. Но самое главное — это объективная оценка всего происходящего, того, что касается формирования нормативно-правовой базы и участия наших депутатов в работе с избирателями и в тех важных мероприятиях, которые проводились на территории Пензенской области», — сказал он.

Валерий Лидин также выразил надежду на успешное взаимодействие в будущем.

«Мы [и в дальнейшем] будем стараться делать все возможное, чтобы никакую информацию не утаивать, чтобы она была доступна», — сказал спикер регионального парламента.

В качестве примера открытости он привел ситуацию, которая произошла на 4-й сессии Законодательного собрания 19 декабря, когда председатель пензенского отделения партии «Возрождение аграрной России» Станислав Филиппов, закончив свое выступление перед депутатами, отказался отвечать на их вопросы, заявив, что делать это он будет «только на телевидении в прямом эфире». В свою очередь Валерий Лидин проинформировал его, что каждая сессия регионального парламента транслируется в интернете: посмотреть ее может любой желающий.

Наряду с фотокорреспондентом ИА «PenzaNews» Максимом Костюшиным были отмечены представители телерадиокомпаний, печатных и сетевых СМИ. Вручать награды Валерию Лидину помогал председатель правления банка «Кузнецкий», депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин.
Актуальное
Читайте также
Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей
Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах Уровень регистрируемой безработицы в Пензе снизился до 0,63%
В Пензе спасатели помогли молодой матери снять кольцо с пальца Станислав Филиппов предложил преобразовать систему власти, повысив роль ТОСов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver