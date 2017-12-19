Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания Общество

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин по итогам конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания Пензенской области в СМИ в 2017 году удостоен благодарности парламента региона в номинации «За оперативность и объективность».

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Обращаясь к представителям ведущих массмедиа в ходе уже ставшей традиционной ежегодной предновогодней встречи, председатель областного Заксобрания Валерий Лидин выразил признательность журналистам за продуктивное сотрудничество.

«Я хотел бы искренне поблагодарить вас за хорошее, конструктивное взаимодействие. Мы старались быть открытыми — где-то получалось, где-то не получалось. Но самое главное — это объективная оценка всего происходящего, того, что касается формирования нормативно-правовой базы и участия наших депутатов в работе с избирателями и в тех важных мероприятиях, которые проводились на территории Пензенской области», — сказал он.

Валерий Лидин также выразил надежду на успешное взаимодействие в будущем.

«Мы [и в дальнейшем] будем стараться делать все возможное, чтобы никакую информацию не утаивать, чтобы она была доступна», — сказал спикер регионального парламента.

В качестве примера открытости он привел ситуацию, которая произошла на 4-й сессии Законодательного собрания 19 декабря, когда председатель пензенского отделения партии «Возрождение аграрной России» Станислав Филиппов, закончив свое выступление перед депутатами, отказался отвечать на их вопросы, заявив, что делать это он будет «только на телевидении в прямом эфире». В свою очередь Валерий Лидин проинформировал его, что каждая сессия регионального парламента транслируется в интернете: посмотреть ее может любой желающий.

Наряду с фотокорреспондентом ИА «PenzaNews» Максимом Костюшиным были отмечены представители телерадиокомпаний, печатных и сетевых СМИ. Вручать награды Валерию Лидину помогал председатель правления банка «Кузнецкий», депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин.