Бывший первый замглавы администрации Лунинского района скончался на 70-м году жизни Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Бывший первый заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Лунинского района Пензенской области Александр Чудин скончался на 70-м году жизни во вторник, 19 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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В ведомстве выразили соболезнования семье и близким покойного.

В Минсельхозе отметили большой вклад Александра Чудина в успешное развитие аграрного сектора Лунинского района и региона в целом.

Чудин Александр Петрович окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности «Лесное хозяйство» в 1972 году.

С марта 2000 года по август 2004 года занимал должность заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства Лунинского района Пензенской области.