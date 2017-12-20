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Бывший первый замглавы администрации Лунинского района скончался на 70-м году жизни

08:40 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Бывший первый заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства Лунинского района Пензенской области Александр Чудин скончался на 70-м году жизни во вторник, 19 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Бывший первый замглавы администрации Лунинского района скончался на 70-м году жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве выразили соболезнования семье и близким покойного.

В Минсельхозе отметили большой вклад Александра Чудина в успешное развитие аграрного сектора Лунинского района и региона в целом.

Чудин Александр Петрович окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности «Лесное хозяйство» в 1972 году.

С марта 2000 года по август 2004 года занимал должность заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства Лунинского района Пензенской области.
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