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Пензенские школьники собрали более 350 кг батареек

10:52 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Пензенские школьники собрали 352 кг батареек в рамках четвертого городского экологического конкурса «Разрядись». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Пензенские школьники собрали более 350 кг батареек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Активными участниками конкурса стали шесть образовательных учреждений города Пензы. С 16 октября по 26 ноября учащиеся собрали почти 17 тыс. отработанных элементов питания», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в конкурсе победили ученики школы №20, которые принесли в общей сложности 122 кг батареек.

По словам главы реготделения движения «ЭКА», учащиеся школы имени М.Ю. Лермонтова в «Спутнике», школ №18, №67 и второго корпуса школы №52 в Пензе собрали 77, 60, 30 и 13 кг элементов питания соответственно.

«Вне конкурса в акции принял участие филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, результат которого — 50 кг», — отметила Алина Можачкина-Грибанова.

Она уточнила, что награждение победителей и участников состоится 20 декабря в 16.00 в литературном музее.
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