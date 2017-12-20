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Мэр Пензы поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

12:26 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 20 декабря.

Мэр Пензы поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов Федеральной службы безопасности! За минувшие десятилетия менялись названия службы, совершенствовались законы, формы и методы работы, но неизменной остается задача по надежной защите интересов государства», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев добавил, что сотрудники органов безопасности «находятся на переднем крае борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и национализмом», а также препятствуют незаконному обороту наркотиков и оружия, защищают границы страны.

«Служба Родине требует мужества и душевной стойкости, поэтому сотрудникам ФСБ присущи такие качества, как высокий интеллектуальный потенциал, профессионализм, организованность и сплоченность. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо Пензы и всей России!» — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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