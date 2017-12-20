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«Затор» на трассе М5 под Пензой ликвидирован в рамках учений

13:29 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Представители дорожных организаций, МЧС, ГИБДД и пожарно-спасательных формирований приняли участие в командно-штабной тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникшими из-за непогоды заторами, которая состоялась на участке федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области с 617 по 621 км.

«Затор» на трассе М5 под Пензой ликвидирован в рамках учений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», по легенде, из-за обильных осадков, образования гололеда и снежного наката оказалось затруднено движение транспорта.

Были задействованы все силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На первом этапе учений проведена разведка района затора, приняты меры по организации обогрева, питания, медицинской и психологической помощи людям, попавшим в непростую ситуацию на трассе. Условные пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Налажено информирование водителей о нарушении движения на участке трассы, обеспечено следование транспорта в обход района затора.

На втором этапе была организована расчистка дорожного полотна от гололеда и снега, деблокирование транспорта и освобождение проезжей части.
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