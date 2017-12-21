EN
17:44:55 Суббота, 23 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Каток на Юбилейной площади в Пензе откроется 23 декабря

17:51 | 21.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Каток на Юбилейной площади в Пензе планируется открыть для посетителей в предстоящую субботу, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Каток на Юбилейной площади в Пензе откроется 23 декабря

Фото: Penza-gorod.ru

Напротив киноконцертного зала «Пенза» силами МУП «Пензадормост» от снега очищен участок, через пожарный гидрант проводится заливка первого слоя катка.

Читайте также

На площади Ленина в Пензе начали заливать каток

Его дальнейшее обустройство и содержание будут осуществлять специалисты дворца спорта «Рубин» под руководством комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города.

Ознакомившись с ходом работ, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что на Юбилейной площади необходимо открыть точку по продаже горячего чая и выпечки.

«По аналогии с площадью Ленина здесь нужно организовать прокат спортинвентаря», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей
В Пензе управляющий базы отдыха стал жертвой мошенничества По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек
В Пензе возбуждено дело по факту кражи денег с банковского счета Губернатору показали, как под Кузнецком выращивают осетров, форель и белугу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver