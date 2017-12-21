Каток на Юбилейной площади в Пензе откроется 23 декабря Общество

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Каток на Юбилейной площади в Пензе планируется открыть для посетителей в предстоящую субботу, 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Напротив киноконцертного зала «Пенза» силами МУП «Пензадормост» от снега очищен участок, через пожарный гидрант проводится заливка первого слоя катка.

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Его дальнейшее обустройство и содержание будут осуществлять специалисты дворца спорта «Рубин» под руководством комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города.

Ознакомившись с ходом работ, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что на Юбилейной площади необходимо открыть точку по продаже горячего чая и выпечки.

«По аналогии с площадью Ленина здесь нужно организовать прокат спортинвентаря», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.