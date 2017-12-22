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Мэр Пензы встретился с инициативной группой дольщикой ЖК «Райки»

08:00 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев как глава рабочей группы, за которой закреплен недостроенный многоквартирный дом на улице Пушкина, встретился с инициативной группой дольщиков жилого комплекса «Райки».

Мэр Пензы встретился с инициативной группой дольщикой ЖК «Райки»

Фото: Penza-gorod.ru

Генеральный директор компании «Ревьера» Ашот Акопян поделился с присутствующими мнением относительно состояния долгостроя после проведенной экспертной оценки, средств, необходимых для завершения строительства, и сроков, в которые новый застройщик с учетом норм законодательства сможет приступить к работам на объекте.

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В свою очередь Виктор Кувайцев еще раз акцентировал внимание на том, что по закону нельзя тратить бюджетные средства на завершение строительства домов частных застройщиков — компаниям, которые возьмут на себя обязательства по введению в эксплуатацию проблемных домов будут предложены земельные участки и оказана помощь в прокладке инженерных сетей.

«Конечно, эти меры не покроют всех затрат строительной компании, но это дает застройщику перспективу для дальнейшего развития участков и получения прибыли», — пояснил мэр.

Он также призвал участников инициативной группы к взаимодействию с членами рабочей группы.

«Город и область консолидировали усилия для того, чтобы помочь вам в конечном результате получить свое жилье. Все, что зависит от муниципалитета — земля, сети — будет предоставлено. В наших интересах, чтобы сроки, когда новый застройщик зайдет на объект, были минимизированы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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