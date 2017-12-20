В Пензе дольщики выйдут на митинг в составе «Бездомного полка» Общество

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Дольщики компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд» совместно с движением «Левый фронт» проведут митинг в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 24 декабря.

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Участники долевого строительства, которые позиционируют себя как «Бездомный полк», намерены объявить бой равнодушию чиновников.

«Судя по их формальным отпискам, они так и не услышали наши требования и нашу боль. Поэтому давайте все вместе попробуем достучаться до них. И чтобы это сделать, нужна помощь каждого из вас! Приходите 24 декабря в 12 часов в сквер Дзержинского и приводите с собой всех, кого планировали пригласить на новоселье в новые квартиры. Зовите самых близких людей — они наверняка не откажутся помочь вам в решении нашей общей проблемы, потому что сквер Дзержинского — это прихожая наших будущих квартир!» — говорится в анонсе протестного мероприятия, размещенном в группе «Пензастрой, дострой» в социальной сети «ВКонтакте».

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Ожидается, что на митинге дольщики исполнят гимн «Бездомного полка», который они сочинили на мотив песни «Нам нужна одна победа» из известного советского кинофильма «Белорусский вокзал».

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь регионального отделения движения «Левый фронт» Сергей Падалкин, в выходной день в сквере, как ожидается, соберутся около 300 человек.

«После прошлого митинга власть как-то пошла навстречу, сказала, что проблема будет решаться, но [...] никаких прогнозов, когда проблема решится, никто не дает, никаких конкретных дат не называет. Все затягивается и откладывается, поэтому надо эту кампанию продолжать», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель инициативной группы дольщиков «Пензастроя», пожелавший не называть своего имени, сообщил, что каких-либо конкретных шагов по оказанию помощи семьям, которые вложили сбережения в жилье, но так и не дождались обещанных квартир, до настоящего времени не принято.

«Мы хотим, чтобы сейчас возобновили стройку, если есть такая возможность, либо хотя бы законсервировали объекты должным образом — дома, когда стоят зиму, разваливаются. Естественно, никакие работы не ведутся. Слава богу, что хоть охраняется стройка», — отметил он.

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Мужчина добавил, что лично ему непонятно, по какой причине строительство проблемных объектов, на которые неоднократно выезжали должностные лица, в том числе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, не возобновлено.

«Обещали в состав рабочих групп, которые занимаются нашей проблемой, включать представителей каждого ЖК — естественно, никто этого не сделал. Каждые 10 дней обещали нас собирать — естественно, никто нас не собирал», — подчеркнул он.

Представитель дольщиков также высказал мнение, что власть идет людям навстречу только тогда, когда они буквально «навязываются», а в противном случае — бездействует.

«Губернатор сказал: «Мы не бросим дольщиков в беде», и все должны якобы успокоиться, но непонятно, до какого срока», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 ноября в Пензе состоялся митинг, на который вышли участники долевого строительства, купившие квартиры в жилых комплексах «На Стрельбищенской», «Лукоморье», «Райки» и «8 Марта». Люди попытались таким образом привлечь внимание чиновников к срыву сроков сдачи домов.

В руках они держали плакаты с лозунгами «За мошенников должна отвечать власть!», «Губернатор, ты где? Дольщики «Пензастроя» в беде!» и другими.