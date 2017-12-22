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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем энергетика

09:38 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил энергетиков города с профессиональным праздником, который отмечается в пятницу, 22 декабря.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем энергетика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«От вашего труда напрямую зависит исправная работа социально значимых объектов, предприятий, учреждений, тепло и уют каждого дома. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, дисциплину и высокий профессионализм. Особой признательности заслуживают ветераны отрасли, чьи усилия и опыт положены в фундамент энергетического комплекса региона и всей страны», — отметил мэр.

Он выразил удовлетворение тем фактом, что молодые специалисты приумножают достойные традиции своих предшественников.

«Уверен, что ответственное отношение к делу работников отрасли, компетентность, умение принять верное решение в сложной ситуации позволят успешно решать производственные и социальные задачи. Желаю вам новых достижений, неиссякаемой энергии, счастья и семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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