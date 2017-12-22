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Подведены итоги работы общественного совета при пензенском УМВД за 2017 год

12:19 | 22.12.2017 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Члены общественного совета, действующего при управлении МВД России по Пензенской области, подвели итоги работы за 2017 год.

Подведены итоги работы общественного совета при пензенском УМВД за 2017 год

Фото: 58.мвд.рф

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, посвященном прошедшему заседанию, председатель совета, руководитель реготделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов напомнил о некоторых мероприятиях, прошедших при участии общественников, в их числе — приемы граждан и инспектирование загородных лагерей.

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В свою очередь начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев поблагодарил членов общественного совета за работу, которую они проводят на добровольных началах.

«Вы помогаете органам внутренних дел стать более открытыми и прозрачными для граждан, проявляете большое внимание к проблемам жителей региона и иногда помогаете в раскрытии преступлений, за что я вам очень признателен», — сказал он.

В завершение встречи Юрий Рузляев объявил благодарность самым активным членам общественного совета, фамилии которых на сайте ведомства не уточняются.
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