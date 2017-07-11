Тузов должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области — мнение

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Бывший сотрудник ФСБ, владелец одного из сетевых СМИ Александр Тузов, ставший за последнее время фигурантом сразу нескольких громких скандалов, должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал авторитетный источник, близкий к высшему эшелону региональной власти.
«За какие-то полтора года Тузов «в репутационном плане» — выразимся так, если это уместно, конечно — сам себя уничтожил, хотя во времена Василия Кузьмича [Бочкарева] имел некоторый вес. Но он его потерял, «сдулся» и фатально оскандалился очень много раз», — сказал он, предположив, что «сложно даже сосчитать сколько именно».
По его словам, финальным аккордом, который «звонко зазвучал сразу в нескольких кабинетах больших начальников, сидящих в разных зданиях», стала информация о том, что член общественного совета при региональном УМВД Александр Тузов попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с поступившим в полицию заявлением по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».
«Действия и выходки Тузова «мажут» черной краской генерала Рузляева и не сочетаются с Кодексом этики — таково мое мнение. Если в УМВД этого еще не поняли или пытаются чего-то не замечать, очень плохо. «Точка невозврата» пройдена. У меня нет никаких сомнений, что Тузов должен покинуть совет при полиции. Ему там не место. Жаль, что пока не создан совет при психиатрической больнице — думаю, он бы комфортно себя чувствовал в стенах этого учреждения, учитывая все его прежние «закидоны», — резюмировал источник.
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