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Тузов должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области — мнение

18:03 | 11.07.2017 | Общество

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Бывший сотрудник ФСБ, владелец одного из сетевых СМИ Александр Тузов, ставший за последнее время фигурантом сразу нескольких громких скандалов, должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал авторитетный источник, близкий к высшему эшелону региональной власти.

Тузов должен покинуть общественный совет при УМВД России по Пензенской области — мнение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За какие-то полтора года Тузов «в репутационном плане» — выразимся так, если это уместно, конечно — сам себя уничтожил, хотя во времена Василия Кузьмича [Бочкарева] имел некоторый вес. Но он его потерял, «сдулся» и фатально оскандалился очень много раз», — сказал он, предположив, что «сложно даже сосчитать сколько именно».

«Так называемый «Савиногейт», который ни к чему не привел, но нанес просто колоссальный ущерб имиджу нового губернатора Белозерцеву и его команде — раз; почти ежедневные и ничем не обоснованные «наезды» на топов из окружения Белозерцева, которые тоже играют далеко не в плюс главе, тем более с появлением Мельниченко «на поляне» — два; дело Тузова о фотографиях и сопутствующая ему уже изрядно поднадоевшая «истерика чекиста», что у него якобы все отнимут — три; захват земли в Ахунах, который вышел на уровень Генпрокуратуры — четыре; пикеты против Тузова в Пензе после публикаций о его связях с «аппаратчицей» Рябихиной — пять; провалившаяся попытка Тузова организовать ответные пикеты под окнами Белозерцева у здания облправительства — шесть; многомесячная проверка в отношении учредителя ИА «PenzaNews», в которую он пытался втянуть генерала Рузляева, его заместителя Шестакова, а также ФСБ, СКР и прокуратуру — семь. Дальше можно даже не продолжать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, финальным аккордом, который «звонко зазвучал сразу в нескольких кабинетах больших начальников, сидящих в разных зданиях», стала информация о том, что член общественного совета при региональном УМВД Александр Тузов попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с поступившим в полицию заявлением по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

«Действия и выходки Тузова «мажут» черной краской генерала Рузляева и не сочетаются с Кодексом этики — таково мое мнение. Если в УМВД этого еще не поняли или пытаются чего-то не замечать, очень плохо. «Точка невозврата» пройдена. У меня нет никаких сомнений, что Тузов должен покинуть совет при полиции. Ему там не место. Жаль, что пока не создан совет при психиатрической больнице — думаю, он бы комфортно себя чувствовал в стенах этого учреждения, учитывая все его прежние «закидоны», — резюмировал источник.
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