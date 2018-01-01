В Пензе наградили лучших энергетиков Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Чествование энергетиков состоялось в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику, которое прошло в пензенской областной филармонии в пятницу, 22 декабря.

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Обращаясь к ветеранам и работникам отрасли губернатор Иван Белозерцев отметил, что без работы топливно-энергетического комплекса регион не смог бы добиться тех успехов, которые он показывает по итогам года.

«Хочу поблагодарить за огромную работу, которую мы вместе с вами […] реализуем на пензенской земле. Это совместный труд. От того, насколько мы эффективно, качественно выполняем эту работу, во многом зависит дальнейшее развитие нашего региона, создание рабочих мест, налоги, а это значит — самочувствие наших граждан», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил слаженную работу энергетических компаний при чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате неблагоприятных погодных условий.

«Низко кланяюсь вам за большой труд, за вашу серьезную и оперативную работу. Надеюсь, что и в 2018 году мы с вами будем слаженно работать для реализации тех задач и тех инвестиционных проектов, которые у нас есть и которые планируются», — сказал он.

В свою очередь заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин отметил, что благодаря работе компаний топливно-энергетического комплекса жители воспринимают свет и тепло не как блага цивилизации, а как нечто само собой разумеющееся.

«Когда это внезапно прекращается, то вызывает большой дискомфорт, но, слава богу, есть вы, которые не только дают эти блага цивилизации, но и могут их восстановить в случае непредвиденных ситуаций. Спасибо вам за эту работу», — сказал он.

Юрий Ильин отдельно пожелал удачи ПАО «Т Плюс», выразив надежду на то, что январь 2018 года для компании сложится удачнее, чем январь 2017 года, когда на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, за которым последовало массовое отключение тепла в почти 30-градусный мороз.

В продолжение мероприятия лучшие работники компаний энергетической отрасли были отмечены благодарностями и грамотами.