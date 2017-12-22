Пензенские лесные хозяйства получили новую технику Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил представителям лесных хозяйств ключи от новой техники, в том числе снегоходной, с помощью которой можно добраться до труднодоступных мест.

Фото: Pnzreg.ru

Среди прочего учреждениям были переданы пять единиц противопожарной техники, которая также может применяться при проведении комплекса биотехнических мероприятий, и автомобили для осуществления охотничьего надзора.

«Важно охранять наши леса не только с точки зрения противоборства браконьерству, но и противодействия незаконным вырубкам деревьев. Недобросовестные граждане сегодня пилят лес, а потом на хорошей технике уходят от специалистов, занимающихся охраной леса. Конечно, нужно технически оснащать наших работников, чтобы они могли противостоять нарушителям закона», — отметил Иван Белозерцев в ходе коллегии Минлесхоза региона.

Губернатор призвал продолжать мероприятия, начатые в рамках Года экологии, а также внедрять новые формы работы.

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«Мы увидели, сколько у нас нерешенных проблем. В первую очередь это свалки в черте леса. Надо активнее работать над решением этих задач, менять менталитет людей, повышать их экологическую культуру, ужесточать ответственность за нарушения лесного законодательства. […] Давайте установим видеокамеры — надо бороться за чистоту и сохранность леса современными методами. Видеотрансляцию можно завести на сотовый телефон лесника, чтобы в режиме реального времени он мог наблюдать, что происходит на его участке, зафиксировать номер автомашины, которая привезла мусор в лес, или факт кражи природных ресурсов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.