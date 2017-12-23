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В Пензе организовали праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей

09:13 | 23.12.2017 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Более 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей приняли участие в предновогоднем мероприятии, состоявшемся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую пятницу, 22 декабря.

В Пензе организовали праздник для детей из многодетных и малообеспеченных семей

Фото: Penza-gorod.ru

Сначала юные гости учреждения и их родители увидели представление у елки. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Карлсоном, Золушкой и Снежной королевой они играли, пели и танцевали.

Перед началом спектакля «Белоснежка» к собравшимся обратился мэр Пензы Виктор Кувайцев, который отметил, что государственной поддержке семьи, материнства и детства уделяется большое внимание, в частности, с 2018 года вводится новое ежемесячное пособие на первого ребенка.

«Администрация города со своей стороны делает все, чтобы рождаемость в Пензе увеличивалась, и на сегодняшний день количество многодетных семей выросло почти до 2 тыс.» — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участникам праздника были вручены новогодние подарки.
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