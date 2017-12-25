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В Пензе сотрудники Росгвардии уничтожили изъятые боеприпасы

12:40 | 25.12.2017 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области уничтожили боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые сотрудниками полиции и добровольно сданные гражданами в правоохранительные органы в течение 2017 года.

В Пензе сотрудники Росгвардии уничтожили изъятые боеприпасы

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Среди них — артиллерийские боеприпасы, мины и 12 гранат.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, данная процедура проводится ежегодно. Для этого создается специальная комиссия из числа сотрудников подразделений МВД России и Росгвардии.

После завершения всех необходимых процессуальных действий саперами ОМОН взрывоопасные предметы уничтожаются путем подрыва на полигоне одной из войсковых частей.
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