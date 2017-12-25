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Сотрудникам камешкирского «Гаранта» выплачено 250 тыс. рублей долгов по зарплате

12:54 | 25.12.2017 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате за октябрь 2017 года перед 31 сотрудником МУП «Гарант» в Камешкирском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Сотрудникам камешкирского «Гаранта» выплачено 250 тыс. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сумма задолженности превышала 250 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проверки исполнения трудового законодательства, в ходе которой оказался вскрыт данный факт, были поданы заявления о вынесении судебных приказов по взысканию задолженности.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена», — отметила Светлана Артамонова.
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