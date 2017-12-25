Сотрудникам камешкирского «Гаранта» выплачено 250 тыс. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате за октябрь 2017 года перед 31 сотрудником МУП «Гарант» в Камешкирском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Сумма задолженности превышала 250 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что по результатам проверки исполнения трудового законодательства, в ходе которой оказался вскрыт данный факт, были поданы заявления о вынесении судебных приказов по взысканию задолженности.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена», — отметила Светлана Артамонова.