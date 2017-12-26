Мэр Пензы в преддверии Нового года осмотрел украшение города Общество

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с сотрудниками мэрии осмотрел новогоднее украшение города менее чем за неделю до праздника, вечером 25 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что оформление территории в 2017 году началось раньше, чем в прошлом — за 1,5 месяца, поэтому к началу декабря уже было заметно, как прорисовывается концепция, созданная специалистами управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

«Из года в год мы последовательно стараемся прибавлять количество новогодних элементов. В этом году сделали акцент на украшении путепроводов, в том числе на Свердловском мосту, где появилась подсветка и с воды, и с верхней части объекта в виде триколора на опорах контактной сети», — пояснил мэр.

Виктор Кувайцев добавил, что иллюминацию в Пензе включают не только на Новый год, но и в честь других важных праздников.

Глава администрации отметил, что город получил достойную поддержку предпринимателей и депутатов городской думы.

«По выбранному пути будем двигаться вперед, чтобы с каждым годом наш город становился краше во всех направлениях. Благодаря поддержке губернатора команда муниципалитета уверенно движется к постановленной цели», — сказал он.

По результатам объезда будет выбран район-победитель конкурса на лучшее оформление города к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Пензы.