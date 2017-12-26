EN
20:10:38 Вторник, 26 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Мэр Пензы в преддверии Нового года осмотрел украшение города

08:36 | 26.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с сотрудниками мэрии осмотрел новогоднее украшение города менее чем за неделю до праздника, вечером 25 декабря.

Мэр Пензы в преддверии Нового года осмотрел украшение города

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что оформление территории в 2017 году началось раньше, чем в прошлом — за 1,5 месяца, поэтому к началу декабря уже было заметно, как прорисовывается концепция, созданная специалистами управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

«Из года в год мы последовательно стараемся прибавлять количество новогодних элементов. В этом году сделали акцент на украшении путепроводов, в том числе на Свердловском мосту, где появилась подсветка и с воды, и с верхней части объекта в виде триколора на опорах контактной сети», — пояснил мэр.

Виктор Кувайцев добавил, что иллюминацию в Пензе включают не только на Новый год, но и в честь других важных праздников.

Глава администрации отметил, что город получил достойную поддержку предпринимателей и депутатов городской думы.

«По выбранному пути будем двигаться вперед, чтобы с каждым годом наш город становился краше во всех направлениях. Благодаря поддержке губернатора команда муниципалитета уверенно движется к постановленной цели», — сказал он.

По результатам объезда будет выбран район-победитель конкурса на лучшее оформление города к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область готовится продолжить переселение из ветхого жилья Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года
В Пензе вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, до смерти забитого кирпичом Пензенские геймеры получат мощное оружие с опцией Warface от «Ростелекома»
Житель Заречного отправится в колонию строгого режима из-за бутылки водки ДТП на трассе под Пензой унесло жизнь мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver