EN
20:10:31 Вторник, 26 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

В Наровчатском районе ребенок-инвалид обеспечен лекарством после вмешательства прокуратуры

09:35 | 26.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида в Наровчатском районе Пензенской области лекарственным препаратом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Наровчатском районе ребенок-инвалид обеспечен лекарством после вмешательства прокуратуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что местная участковая больница нарушила требования законодательства о защите прав инвалидов в части своевременности формирования персонифицированной заявки на лекарственные препараты.

«В 2016 году лечебным учреждением была сделана заявка на получение льготных лекарственных препаратов для обеспечения больных на период со II по IV квартал 2017 года. При этом, несмотря на наличие в числе пациентов больницы ребенка-инвалида, нуждающегося в дорогостоящем препарате, в указанную заявку этот препарат включен не был из-за отсутствия финансирования в необходимом объеме», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в больницу было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

«И.о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлечен к дисциплинарной ответственности. По дополнительной заявке медицинского учреждения на получение льготных лекарственных препаратов пациент обеспечен необходимым лекарством в полном объеме», — сказала она.
Актуальное
Читайте также
Пензенская область готовится продолжить переселение из ветхого жилья Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года
В Пензе вступил в силу приговор по делу об убийстве мужчины, до смерти забитого кирпичом Пензенские геймеры получат мощное оружие с опцией Warface от «Ростелекома»
Житель Заречного отправится в колонию строгого режима из-за бутылки водки ДТП на трассе под Пензой унесло жизнь мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver