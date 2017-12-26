В Наровчатском районе ребенок-инвалид обеспечен лекарством после вмешательства прокуратуры Общество

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура добилась обеспечения ребенка-инвалида в Наровчатском районе Пензенской области лекарственным препаратом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что местная участковая больница нарушила требования законодательства о защите прав инвалидов в части своевременности формирования персонифицированной заявки на лекарственные препараты.

«В 2016 году лечебным учреждением была сделана заявка на получение льготных лекарственных препаратов для обеспечения больных на период со II по IV квартал 2017 года. При этом, несмотря на наличие в числе пациентов больницы ребенка-инвалида, нуждающегося в дорогостоящем препарате, в указанную заявку этот препарат включен не был из-за отсутствия финансирования в необходимом объеме», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в больницу было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

«И.о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения привлечен к дисциплинарной ответственности. По дополнительной заявке медицинского учреждения на получение льготных лекарственных препаратов пациент обеспечен необходимым лекарством в полном объеме», — сказала она.