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Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем спасателя России

10:50 | 27.12.2017 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы поздравил пензенских спасателей с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 27 декабря.

Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем спасателя России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это особенный день, когда мы можем выразить вам благодарность за ежедневный неустанный труд во имя спасения человеческих жизней. Ваша самоотверженная работа, самоотдача, доблесть и отвага, готовность прийти на выручку, рискуя собственной жизнью — это надежный заслон любой чрезвычайной ситуации», — отметил он.

Мэр выразил уверенность, что высокий профессионализм служащих, честное и достойное исполнение ими служебного долга будут гарантом безопасности жителей Пензы и в будущем.

«Желаю вам бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и успехов в вашем нелегком деле. С наступающим Новым годом и Рождеством! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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