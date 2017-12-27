Вступило в силу решение суда о ликвидации свалок на берегу Сурского водохранилища Общество

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому учреждение «Ахунско-Ленинское лесничество» обязано ликвидировать несанкционированные свалки в лесном массиве на берегу Сурского водохранилища со стороны рабочего поселка Золотаревка Пензенской области, вступило в законную силу.

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Ранее с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в суд обратился прокурор Пензенского района.

«В своем заявлении он указал, что в ходе проверки в апреле 2017 года были выявлены многочисленные свалки мусора и бытовых отходов на берегу Сурского водохранилища со стороны Золотаревки. С целью устранения нарушений директору лесничества было внесено представление. Поскольку действенных мер принято не было, соответствующая информация была направлена в региональный Минлесхоз. В августе в ходе контрольной проверки установлено, что нарушения, на которые указывалось в представлении, не устранены, несанкционированные свалки на землях лесного фонда не ликвидированы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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Она добавила, что представитель административного ответчика иск прокурора не признал в части бездействия, указав, что систематически проводятся благотворительные акции по очистке леса от мусора с привлечением общественности, однако из-за несознательности отдыхающих отходы накапливаются вновь.

«Удовлетворяя требования прокурора, суд исходил из того, что ответчик в пределах своих полномочий был обязан после получения предписания установить координаты сбора бытовых отходов и ликвидировать свалку, однако суд не получил доказательств того, что проводились какие-либо мероприятия по устранению нарушения», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что на решение суда первой инстанции была подана жалоба, которая оставлена без удовлетворения.

«Судья Пензенского областного суда в своем решении указал, что свалка должна быть ликвидирована до 1 июня 2018 года», — уточнила она.