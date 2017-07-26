Прокуратура потребовала очистить берег Сурского водохранилища от мусора Общество

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области потребовала ликвидировать многочисленные свалки на берегу Сурского водохранилища со стороны Золотаревки.

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Соответствующее представление внесено директору учреждения «Ахунско-Ленинское лесничество», которое выполняет функции по осуществлению федерального государственного лесного надзора на данном земельном участке.

«Сурское водохранилище является излюбленным местом отдыха жителей Пензенской области и соседних регионов, но, к сожалению, не все отдыхающие проявляют заботу о природе и убирают за собой мусор. При этом образовавшиеся стихийные свалки не просто оставляют неприятное впечатление о регионе, но и могут повлечь возникновение лесных пожаров», — прокомментировала ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она отметила, что ход устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.