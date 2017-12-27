В Пензе наградили лучших сотрудников МЧС Общество

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Церемония награждения сотрудников МЧС, приуроченная ко Дню спасателя РФ, состоялась в санатории «Серебряный бор» в Пензе в среду, 27 декабря.

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Поздравляя представителей ведомства с профессиональным праздником, заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов напомнил, что глава МЧС России Владимир Пучков во время визита в область дал высокую оценку работе пензенского управления.

«Благодарен лично вашему руководителю Сергею Михайловичу Козлову за то, что он сумел собрать и сплотить коллектив единомышленников», — отметил он.

Затем епископ Кузнецкий и Никольский Нестор вручил начальнику главного управления МЧС России по региону Сергею Козлову медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви» и передал в дар икону с горы Афон.

«Надо трудиться вместе, чтобы вместо нерадения появлялась ответственность, вместо лености — трудолюбие, вместо плохих качеств появлялось в нашем народе все больше добрых, сильных, значимых качеств, которые так нужны, чтобы предотвращать сложные последствия ошибок человеческой природы», — сказал он.

В свою очередь Сергей Козлов признался, что считает себя счастливым человеком, поскольку работает в надежном и профессиональном коллективе единомышленников.

«Наверное, не все выполнено, что мы наметили совместно с вами, но сегодня хочу сказать слова благодарности всем тем пожарным и спасателям, которые четко выполняли свой долг», — обратился он к подчиненным.

Сергей Козлов вручил медали МЧС России «За отвагу на пожаре» Сергею Борисову и Евгению Ступкину.

Медалями «За пропаганду спасательного дела» награждены Алексей Котов и Никита Блощененко.

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Памятных медалей «85 лет гражданской обороне» удостоены Геннадий Бирюков, Вячеслав Давыдов, Геннадий Павлов, Александр Тарасов, Евгений Артоболевский, Дмитрий Закаткин, Роман Саблин, Владимир Бирюков и Валерий Маркин.

Нагрудный знак «За заслуги» получили Анатолий Дмитриев, Дмитрий Тархов, Александр Афонасов, Кирилл Сутягин, Андрей Филин, Евгений Бурметьев, Юрий Федосеев и Максим Смирнов.

Нагрудный знак «Лучший работник пожарной службы» вручен Константину Трякину, а «Отличный пожарный» — Павлу Барышову.

Также были награждены победители регионального этапа девятого фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», в том числе журналисты, среди которых — корреспондент ИА «PenzaNews» Маргарита Кривцова, удостоенная диплома в номинации «Вглядись в лицо героя».

Мероприятие продолжилось праздничным концертом.