35 человек награждены памятными знаками «За заслуги в развитии Пензы» Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Торжественная церемония вручения памятных знаков «За заслуги в развитии Пензы» состоялась в городской думе в среду, 27 декабря.

Фото: Pgduma.ru

Глава города Валерий Савельев отметил большой вклад каждого из награждаемых в развитие отраслей народного хозяйства, науки, культуры и процветание города.

«Я рад поздравить вас с признанием ваших трудовых и профессиональных заслуг перед малой родиной. Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать с полной самоотдачей и, что самое главное, добиваться поставленных целей. Ваш труд, ответственность и личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для многих людей, и в первую очередь для молодежи, а это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты», — сказал он.

В числе награжденных были, в частности, начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСААФ России Олег Шибаев, гендиректор ОАО «Маяк» Василий Вдонин, первый заместитель генерального директора АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Светлана Денисова, бывший научный консультант филиала «Аргус» АО «ПНИЭИ» Геннадий Селезнев, ветеран приволжского регионального центра МЧС России Николай Баичкин и Игорь Пчелинцев, служивший командиром отряда СОБР управления Росгвардии по Пензенской области.

Также знаками отмечены главный врач областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева Леонид Скляренко, директор школы №27 Елена Марина, заведующая детсадом №139 Любовь Куляхтина, бывший корреспондент «Сурских просторов» Любовь Харлова.

За олимпийскую чемпионку Юлию Пахалину, которая не смогла лично присутствовать на церемонии, награду получил ее отец и тренер Владимир Пахалин, сообщает пресс-служба Пензенской городской думы.