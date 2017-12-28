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Около здания правительства в Пензе установили большой экран

16:57 | 28.12.2017 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Большой экран для трансляции новогодних поздравлений, фильмов о достижениях региона и социальных видеороликов установлен на площади имени В.И. Ленина в Пензе — напротив здания областного правительства.

Около здания правительства в Пензе установили большой экран

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данная инициатива принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву, который озвучил ее в ходе оперативного совещания 11 декабря.

Таким образом, ответственным лицам потребовалось две с половиной недели, чтобы выполнить поручение главы региона, при этом в качестве конечного срока запуска видеороликов на экране тогда называлось именно 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба облправительства, трансляции в центре Пензы, который станет основным местом проведения праздничных мероприятий, продлятся все новогодние каникулы.

Ранее губернатор Иван Белозерцев высказывал идею оставить большой экран на площади имени В.И. Ленина до марта.
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