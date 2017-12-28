Белозерцев предложил транслировать видео о Пензенской области в кафе на трассе Общество

Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил транслировать видео о регионе в придорожных кафе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эту идею он озвучил, отвечая на вопрос самого юного участника акции «Задай вопрос губернатору. Дети» Рамиля Ягудина, который поинтересовался, можно ли организовать показ исторических фотографий Пензы на большом экране в центре города.

«Идея очень хорошая. Она имеет право на свое существование. Наверное, и фильмы хорошие нужно транслировать, и виды лучших объектов туристического кластера Пензенской области, объектов культуры, которые у нас есть», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что по итогам встречи с детьми поручит проработать этот вопрос региональному Минкульту и администрации Пензы.

«А еще я поймал себя на мысли, что важно создать хороший фильм о Пензенской области, который бы позиционировал наши достижения, людей, которые многого достигли», — отметил он.

По словам Ивана Белозерцева, видеоролик, презентующий туристический потенциал региона, можно было бы транслировать в заведениях общепита, расположенных вблизи крупных транспортных артерий.

«Чтобы проезжающие по трассе «Москва — Челябинск» через Пензенскую область остановились в придорожном кафе пообедать, посмотрели и решили в Челябинск не ехать, а остаться жить в Пензе», — пошутил он.