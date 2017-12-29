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В Пензе составлены протоколы за рекламу с нарушениями на маршруте участников ЧМ по футболу

09:07 | 29.12.2017 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Протоколы об административных правонарушениях и предписания с требованием демонтажа рекламных конструкций составлены в отношении предпринимателей, разместивших в Пензе баннеры без разрешительной документации на пути следования потенциальных участников чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В Пензе составлены протоколы за рекламу с нарушениями на маршруте участников ЧМ по футболу

Фото: Penza-gorod.ru

Рейд по этому маршруту для проверки исполнения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка провели сотрудники МКУ «Рекламная служба города Пензы» совместно с представителями администрации Первомайского района.

Предпринимателям и собственникам зданий на улице Терновского были даны разъяснения о необходимости приведения размещаемых информационных конструкций в соответствие с требованиями правил благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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