Пензенская полиция перешла на усиленный режим несения службы Общество

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники органов внутренних дел Пензенской области переведены на усиленный режим несения службы на период до 8 января в связи с предстоящими праздниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«В ночь с 31 декабря на 1 января на территории региона запланированы крупные массовые мероприятия в 173 населенных пунктах. Предполагаемое количество их участников — около 50 тыс. человек. К охране общественного порядка в новогоднюю ночь будут привлечены 650 сотрудников полиции, свыше 400 представителей общественных объединений правоохранительной направленности, а также сотрудники аппарата областного управления МВД и Росгвардии», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что в целях надлежащего обеспечения общественного порядка наряды ППС и ДПС будут приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе центральным местом новогодних гуляний станет площадь имени В.И. Ленина, где установлена главная городская елка, а также располагается дом Деда Мороза.

Развлекательная программа начнется в 1.00 и продлится до 3.00.

Жителей города ждут выступления артистов и конкурсы.