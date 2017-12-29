Праздник у главной елки Пензы начнется в новогоднюю ночь в 1.00 Общество

Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Праздничная программа начнется у главной елки Пензы — на сцене, установленной на площади имени В.И. Ленина — в ночь на понедельник, 1 января, в 1.00 и продлится до 3.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

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Он добавил, что до полуночи — начиная с 23.00 воскресенья, 31 декабря — на большом экране будут транслироваться различные ролики, в том числе поздравления официальных лиц.

«Будут поздравления президента России, первых лиц города, области, наших Дедов Морозов», — сказал собеседник агентства.

Валерий Ануфриев отметил, что с началом развлекательной программы особую атмосферу в центре Пензы помогут создать Дед Мороз, Снегурочка и артисты.

«Все будет направлено на то, чтобы народ веселился», — пояснил он, добавив, что предусмотрена дискотека, а также запланирован розыгрыш призов.