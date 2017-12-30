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Пенза заняла первое место по итогам проекта «Город России»

15:36 | 30.12.2017 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Пенза заняла первое место по результатам голосования в рамках конкурса «Город России. Национальный выбор – 2017», которое завершилось в 15.00 субботы, 30 декабря.

Пенза заняла первое место по итогам проекта «Город России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего Пенза получила в свою поддержку 238 тыс. 452 голоса.

Вторым стал Владикавказ, набравший ровно 200 тыс. голосов. Третью строчку занял Владивосток — 180 тыс. 549.

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В топ-10 также вошли Курск, Нальчик, Тверь, Кострома, Чебоксары, Хабаровск и Улан-Удэ.

В описании проекта «Город России. Национальный выбор» сказано, что он задуман как общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны. Он призван повысить интерес к России.

Организатор конкурса при этом не указан.

Голосование проходит на протяжении последних шести лет.

По итогам 2012 года Пенза занимала 72 место, в 2013 году — 26, в 2014 — 17, в 2015 — 4, в 2016 — 26.
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