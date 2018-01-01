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В Пензенской области в 2018 году первой родилась девочка

12:56 | 01.01.2018 | Общество

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Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Девочка весом 3 кг 360 граммов стала первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2018 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенской области в 2018 году первой родилась девочка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что роды приняли сотрудники каменского межрайонного роддома.

В пресс-службе добавили, что всего с 8.00 воскресенья, 31 декабря, до 8.00 понедельника, 1 января, в Пензенской области на свет появились 20 детей.

«Из них шесть малышей родились в пензенском перинатальном центре до 24.00 31 декабря», - отметили в Минздраве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году первым родившимся в Пензенской области ребенком также была девочка. Причем она тоже появилась на свет в каменском межрайонном роддоме.

Рождение первой именно девочки считается очень благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что не будет военных действий, а год будет не только мирным, но и плодородным.
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