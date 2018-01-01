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Более половины участников онлайн-опроса проведут новогодние каникулы дома с друзьями

16:05 | 01.01.2018 | Общество

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Пенза, 1 января 2018. PenzaNews. Свыше 51% участников опроса, организованного на сайте ИА «PenzaNews» с 25 по 31 декабря 2017 года, планируют провести новогодние каникулы дома с друзьями. Всего в голосовании приняли участие 292 пользователя, в том числе 270 из Пензы и области.

Более половины участников онлайн-опроса проведут новогодние каникулы дома с друзьями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заниматься активным отдыхом в свободное время намерены около 14% ответивших.

Более 16% респондентов сообщили, что в праздничные дни будут учиться или работать.

В общей сложности свыше 8% участников онлайн-опроса рассказали, что проведут январские каникулы в поездках: порядка 5% уедут в другой регион, примерно 3% — за пределы России.

Затруднились с ответом более 10% проголосовавших. Год назад, когда на сайте ИА «PenzaNews» проводился аналогичный опрос, число таких респондентов было вдвое меньше.
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