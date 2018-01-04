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В Пензе школьники смогут обменять хвойные деревья на сладости

10:34 | 04.01.2018 | Общество

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Учащиеся и их родители смогут обменять хвойные деревья на сладости в рамках акции «Прощание с елкой», которая состоится после праздников в школах Пензы.

В Пензе школьники смогут обменять хвойные деревья на сладости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После завершения новогодних и рождественских мероприятий нужно по примеру прошлых лет организовать в школах праздники, на которых жители в награду за принесенную елку получат сладкий подарок», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания по благоустройству в четверг, 4 января.

Он пояснил, что деревья можно передать для нужд пензенского зоопарка.

«Благодаря централизованному вывозу возле мусорных контейнеров не будут скапливаться груды загубленных деревьев», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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