В Ахунах отремонтируют переход через ручей Общество

Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Находящийся в аварийном состоянии переход через ручей будет отремонтирован на улице Спартаковской в пензенских Ахунах неподалеку от санатория «Серебряный бор».

Фото: Penza-gorod.ru

В четверг, 4 января, по обращениям жителей микрорайона на место выехали мэр Виктор Кувайцев и его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин.

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Глава администрации дал поручения вице-мэру по итогам оценки фронта работ.

«При наступлении благоприятных погодных условий необходимо найти возможные варианты ремонта сооружения, а также восстановить разрушения проезжей части дороги на улице Спартаковской», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в середине ноября местные жители добились установки на улице Спартаковской зеркала и дорожного знака «Движение без остановки запрещено», чтобы при выезде с прилегающей территории обеспечить условия боковой видимости, на отсутствие которых они уже обращали внимание.