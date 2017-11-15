Спустя почти год после обращения жителей на улице Спартаковской установили зеркало и знак Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Около 9 месяцев потребовалось чиновникам и специалистам различных служб на согласование и установку зеркала и дорожного знака «Движение без остановки запрещено» на улице Спартаковской в Пензе, чтобы при выезде с прилегающей территории обеспечить условия боковой видимости, на отсутствие которых ранее обратили внимание местные жители.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Впервые об опасной дорожной ситуации около двухэтажного коттеджа по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, учредителем которого является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ на пенсии Александр Тузов, публично заговорили еще в начале марта 2017 года.

Тогда жители, обеспокоенные самозахватом муниципальной земли около «дома Тузова», как они сами его называют, и тем, что на месте тротуара самовольно установлен громадный каменно-металлический забор, перекрывающий обзор пересекающим дорогу пешеходам, обратились в ИА «PenzaNews» с просьбой привлечь внимание ответственных лиц к проблеме.

В конце марта на ранее направленные редакционные запросы в один день были получены сразу два ответа, почти идентичные по своему содержанию — за подписью Алексея Зотова, занимавшего на тот момент пост начальника УМВД России по городу Пензе, и главы регионального управления ГИБДД Александра Курчатова.

Из писем следовало, что предложения по установке сферического зеркала и дорожного знака «Движение без остановки запрещено» направлены в администрацию Пензы.

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Вместе с тем некоторые жители восприняли эту инициативу скептически. По их словам, проблему стоит решать более кардинально — путем сноса незаконного забора около «дома Тузова» и возвращения земельного участка в ведение муниципалитета, а не с помощью «временных полумер» в виде знака и сферического зеркала, которое они прозвали «зеркалом для попугаев».

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в конце октября управление Росреестра по Пензенской области на основании поступившего от фактического пользователя земельного участка ходатайства в очередной раз продлило на полгода — теперь до 27 апреля 2018 года — срок исполнения выданного еще весной 2016 года предписания об устранении нарушения законодательства.

Ранее сообщалось, что площадь самовольно занятого участка, на котором частично находится двухэтажный коттедж и гараж, огороженные массивным забором, составляла 170 кв. метров. Однако, как позже выяснилось, госинспектор, проводивший проверку, на основе представленных нарушителем документов пришел к выводу, что она должна быть чуть меньше — более 120 кв. метров — то есть за минусом части площади земли под домом и гаражом.

В 2016 году Александр Тузов дважды обращался в мэрию в надежде придать законность используемой около коттеджа земле, которая учтена в госкадастре недвижимости как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе», однако обе попытки не увенчались успехом.

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После этого он подал в суд на администрацию города, но проиграл . Не согласившись с таким исходом дела, Александр Тузов пожаловался в областной суд, однако и там не нашел понимания — апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

Летом 2017 года уже администрация Пензы подала в суд на Александра Тузова, однако через 5 дней отозвала иск, который касался вопросов землепользования. По информации источника из близкого окружения губернатора Ивана Белозерцева, это было сделано по просьбе высокопоставленного чиновника правительства Пензенской области.