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В Пензе сотрудники Росгвардии устроили праздник для детей погибших сослуживцев

11:40 | 05.01.2018 | Общество

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Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области провели акцию «Рождественское чудо» для детей, чьи родители погибли при исполнении служебного долга.

В Пензе сотрудники Росгвардии устроили праздник для детей погибших сослуживцев

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ходе мероприятия в развлекательном центре мальчики и девочки вместе с офицерами отряда быстрого реагирования ведомства получили возможность попробовать себя в роли бойцов спецназа.

Перед началом игры участники разделились на две команды, вместе со старшими наставниками выстроили тактику ведения боя и отработали приемы стрельбы. До финала дошло одинаковое количество игроков с обеих сторон.

Кульминацией праздника стало вручение призов и сладких подарков.

Командир ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников отметил, что сотрудники ведомства регулярно дают возможность испытать положительные эмоции детям погибших сотрудников и военнослужащих.

«Несмотря на сложный рабочий график, мы всегда находим время для живого, непосредственного общения с детьми», — пояснил он.

На сегодняшний день в ведомстве состоит на учете 10 семей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Им оказывается адресная материальная помощь, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
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