Мэр Пензы проверил ход ямочного ремонта на улице Антонова Общество

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход ямочного ремонта на улице Антонова.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэра проинформировали, что на участке, который войдет в следующий этап реконструкции, применяют литую асфальтобетонную смесь и необходимую технику, в том числе термос-бункер.

«Приобретенный в прошлом году кохер позволяет нам работать в зимних условиях, поддерживать нормативное состояние проезжей части до наступления весеннего периода и возможности приступить к основательному ремонту в рамках реконструкции. Прошлый год показал целесообразность использования термос-бункера, потому что, заделывая ямы литым асфальтом зимой, нам удалось не допустить масштабных разрушений асфальтового покрытия к весне, как это было в прошлые периоды», — отметил Виктор Кувайцев.

И.о. директора департамента ЖКХ города Пензы Денис Леонтьев сообщил мэру, что с учетом обследования дорожной сети составлен план ремонта.

Читайте также

Мэр Пензы поручил пересмотреть план ямочного ремонта из-за погоды

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в соответствии с ним в первом квартале 2018 года с применением литой асфальтобетонной смеси будут приведены в нормативное состояние 3 тыс. кв. метров автодорог и 650 кв. метров покрытия мостов. Еще 5 тыс. кв. метров полотна намечено отремонтировать с использованием щебеночных материалов.

В перечень объектов, на которых будет проводится ремонт в январе 2018 года, вошли, в частности, улицы Большая Радищевская, Гладкова, Революционная, Аустрина, Совхозная, Литвинова поляна, 8 Марта, Карпинского, Шевченко, Измайлова, Тарханова, Сердобская, Байдукова и Гагарина.