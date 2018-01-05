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Иван Белозерцев призвал сдать школу на Шуисте в Пензе к 1 августа

16:39 | 05.01.2018 | Общество

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Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал подрядчика сдать в эксплуатацию строящуюся школу на 660 мест в микрорайоне Шуист в Пензе на две недели раньше установленного срока.

Иван Белозерцев призвал сдать школу на Шуисте в Пензе к 1 августа

Фото: Pnzreg.ru

«По контракту школа должна быть сдана 15 августа, но надо стремиться сделать это к 1 августа, чтобы было время привести школу в порядок к новому учебному году. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования», — сказал глава региона в ходе визита на стройплощадку в пятницу, 5 января.

Он также высказал мнение, что при возведении объектов в Пензе подрядчикам следует использовать строительные материалы местного производства, обращая особое внимание на их качество.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание новой школы в микрорайоне Шуист города Пензы на 660 мест был заложен 30 августа 2017 года. Завершить строительство планируется в III квартале 2018 года.

Число этажей здания, площадь которого превысит 11 тыс. кв. метров, будет варьироваться от одного до четырех.

На территории учреждения планируется построить две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, мини-футбольное поле, круговую беговую дорожку. Также будут установлены уличные тренажеры, и оборудованы игровые площадки.

В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

По состоянию на 5 января 2018 года, на объекте выполнены работы по устройству наружных сетей и монолитного каркаса двух блоков, возведение основы еще трех вошло в завершающую стадию. Идет строительство наружных стен и перегородок, остекление здания. Подготовлено основание под футбольное поле, спортивные площадки и беговую дорожку.
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