Аккаунт в Instagram с обещанием купонов на скидку от Starbucks в Пензе является фальшивым Общество

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Аккаунт в Instagram, в котором первым 3,5 тыс. подписчиков обещано вознаграждение в виде купона на скидку в размере 50% в кофейне Starbucks, якобы готовящейся к открытию в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж», является поддельным. Об этом сообщается в официальном профиле магазина в социальной сети.

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«Кофейня Starbucks открываться пока что не планирует!» — подчеркивается в тексте.

Первая публикация в аккаунте, который злоумышленники выдали за официальную страницу заведения, была сделана в минувшее воскресенье, 7 января.

«Первые 3,5 тыс. подписавшихся получат купон на скидку 50% , остальные получат скидку 25%. Открытие 28 января. Торопитесь!» — говорится в описании профиля.

По данным на утро понедельника, 8 января, желание следить за обновлениями в фальшивом профиле известной кофейни выразили более 2,5 тыс. человек.