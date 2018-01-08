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60% респондентов отрицательно относятся к запуску фейерверков на Новый год — опрос

13:59 | 08.01.2018 | Общество

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Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. 60% участников опроса, организованного на сайте ИА «PenzaNews» в первую неделю 2018 года, отрицательно относятся к тому, что многие люди в новогоднюю ночь запускают фейерверки. В голосовании приняли участие ровно две сотни пользователей, в том числе 178 из Пензы и области.

60% респондентов отрицательно относятся к запуску фейерверков на Новый год — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тех, кто положительно оценивает использование пиротехнических изделий гражданами, празднующими наступление Нового года на улице, оказалось почти в два раза меньше — 31%.

Оставшиеся 9% респондентов затруднились с ответом.

Аналогичный опрос проводился на сайте ИА «PenzaNews» ровно год назад. Тогда доля противников фейерверков составляла чуть более 56%, за были почти 39%. Количество респондентов, затруднивших с ответом, равнялось 5%.
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