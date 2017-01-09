Более половины пензенцев отрицательно относятся к новогодним фейерверкам — опрос Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Более половины жителей Пензенской области отрицательно относятся к тому, что многие люди в новогоднюю ночь запускают фейерверки. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 1 по 8 января 2017 года, в котором приняли участие 160 пользователей, в том числе 139 — из Пензы и области.

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Тех, кто положительно оценивает фееричные действия граждан, празднующих Новый год на улице, оказалось всего 38,25%.

Ровно 5% респондентов затруднились с ответом.

По мнению некоторых обозревателей, перевес в сторону отрицательного отношения к фейерверкам может быть связан с тем, что в последнее время фиксируется немало случаев, когда из-за неправильного использования пиротехники травмы получают не только дети, жаждущие чуда и ощущения праздника, но и взрослые, которые в момент запуска салюта нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, новогодние фейерверки могут стать причиной серьезного пожара. Так, год назад из-за петарды загорелся балкон на 4 этаже жилого дома №40 на улице Московской в Пензе. Вспыхнувшее пламя быстро перешло в квартиру, в результате чего она временно оказалась непригодна для проживания.