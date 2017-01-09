19:04:10 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Более половины пензенцев отрицательно относятся к новогодним фейерверкам — опрос

13:42 | 09.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Более половины жителей Пензенской области отрицательно относятся к тому, что многие люди в новогоднюю ночь запускают фейерверки. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 1 по 8 января 2017 года, в котором приняли участие 160 пользователей, в том числе 139 — из Пензы и области.

Более половины пензенцев отрицательно относятся к новогодним фейерверкам — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тех, кто положительно оценивает фееричные действия граждан, празднующих Новый год на улице, оказалось всего 38,25%.

Ровно 5% респондентов затруднились с ответом.

По мнению некоторых обозревателей, перевес в сторону отрицательного отношения к фейерверкам может быть связан с тем, что в последнее время фиксируется немало случаев, когда из-за неправильного использования пиротехники травмы получают не только дети, жаждущие чуда и ощущения праздника, но и взрослые, которые в момент запуска салюта нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, новогодние фейерверки могут стать причиной серьезного пожара. Так, год назад из-за петарды загорелся балкон на 4 этаже жилого дома №40 на улице Московской в Пензе. Вспыхнувшее пламя быстро перешло в квартиру, в результате чего она временно оказалась непригодна для проживания.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама