EN
22:51:14 Понедельник, 8 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе спасатели подняли проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям

17:02 | 08.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов стали серьезной проблемой, с которой часто сталкиваются экипажи экстренных служб в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензе спасатели подняли проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оперативные службы констатируют: скоро проехать по улицам города, особенно крупногабаритной пожарной технике, будет невозможно, а дворовые территории станут неприступными из-за хаотично припаркованного личного транспорта. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между оставленными машинами, теряя при этом драгоценное время», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что, в частности, автолестницу, не получится использовать на значительном расстоянии от очага пожара, потому что для ее развертывания нужна свободная площадка в непосредственной близости к строению.

Читайте также

В Пензе ночью в доме, где при пожаре погибли два человека, прорвало трубу с горячей водой

«Автолюбители должны парковать свои машины на расстоянии не ближе семи метров от стен зданий. Именно такой разрыв считается минимальным для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайного происшествия смогла подъехать пожарная машина», —напоминается в сообщении.

В тексте отмечается, что зачастую автомобилисты игнорируют звук сирены и проблесковые маячки.

«К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему на вызов спецавтомобилю, а ведь при пожаре счет идет на секунды. Малейшая задержка на дороге может привести к гибели людей, оказавшихся в горящем здании», — добавляется в нем.
Актуальное
Читайте также
В Башмаково злоумышленник проник в дом пенсионера, найдя спрятанный ключ Владыка Серафим провел праздничную службу в нижнеломовском женском монастыре
В Лопатинском районе проверили готовность добровольцев к тушению пожаров В Арбеково ранее судимая женщина днем напала на пенсионерку
Студент ПГУ стал шестым на Tour de Ski ДТП под Пензой унесло жизнь мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver