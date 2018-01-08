В Пензе спасатели подняли проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям Общество

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов стали серьезной проблемой, с которой часто сталкиваются экипажи экстренных служб в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«Оперативные службы констатируют: скоро проехать по улицам города, особенно крупногабаритной пожарной технике, будет невозможно, а дворовые территории станут неприступными из-за хаотично припаркованного личного транспорта. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между оставленными машинами, теряя при этом драгоценное время», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что, в частности, автолестницу, не получится использовать на значительном расстоянии от очага пожара, потому что для ее развертывания нужна свободная площадка в непосредственной близости к строению.

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«Автолюбители должны парковать свои машины на расстоянии не ближе семи метров от стен зданий. Именно такой разрыв считается минимальным для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайного происшествия смогла подъехать пожарная машина», —напоминается в сообщении.

В тексте отмечается, что зачастую автомобилисты игнорируют звук сирены и проблесковые маячки.

«К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему на вызов спецавтомобилю, а ведь при пожаре счет идет на секунды. Малейшая задержка на дороге может привести к гибели людей, оказавшихся в горящем здании», — добавляется в нем.