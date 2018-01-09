В Пензе простятся с экс-главой администрации Железнодорожного района Петром Саяпиным Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим главой администрации Железнодорожного района Пензы Петром Саяпиным, ушедшим из жизни на 61-м году жизни, состоится в ритуальном зале городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина во вторник, 9 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, она начнется ровно в полдень.

Соболезнования родным и близким покойного выразили глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и коллектив мэрии.

Саяпин Петр Константинович родился в селе Нижние Пески Уметского района Тамбовской области 12 июня 1957 года.

Окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Работал инженером подшипникового завода №24.

В разные годы занимал должности министра потребительского рынка и услуг Пензенской области, генерального директора ГУП «Пензоптпродрынок», начальника управления по работе с территориями и вопросам местного самоуправления регионального правительства.

С 2005 года работал в органах местного самоуправления. Был главой администрации Железнодорожного района, начальником управления транспорта и связи.

Неоднократно награждался почетными грамотами главы администрации Пензы.