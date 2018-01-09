EN
10:54:57 Вторник, 9 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе простятся с экс-главой администрации Железнодорожного района Петром Саяпиным

10:19 | 09.01.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим главой администрации Железнодорожного района Пензы Петром Саяпиным, ушедшим из жизни на 61-м году жизни, состоится в ритуальном зале городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина во вторник, 9 января.

В Пензе простятся с экс-главой администрации Железнодорожного района Петром Саяпиным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, она начнется ровно в полдень.

Соболезнования родным и близким покойного выразили глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и коллектив мэрии.

Саяпин Петр Константинович родился в селе Нижние Пески Уметского района Тамбовской области 12 июня 1957 года.

Окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Работал инженером подшипникового завода №24.

В разные годы занимал должности министра потребительского рынка и услуг Пензенской области, генерального директора ГУП «Пензоптпродрынок», начальника управления по работе с территориями и вопросам местного самоуправления регионального правительства.

С 2005 года работал в органах местного самоуправления. Был главой администрации Железнодорожного района, начальником управления транспорта и связи.

Неоднократно награждался почетными грамотами главы администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
Россельхознадзор за месяц оштрафовал нарушителей в Пензенской области на 2,4 млн. рублей В Пензенской области планируется легализовать трудовые отношения 20 тыс. работников
По факту угона иномарки в Арбеково возбуждено уголовное дело В Пензе спасатели подняли проблему парковок, перекрывающих доступ к зданиям
В Башмаково злоумышленник проник в дом пенсионера, найдя спрятанный ключ Владыка Серафим провел праздничную службу в нижнеломовском женском монастыре
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver