Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Сатина Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и другие официальные лица выразили соболезнования в связи с внезапной кончиной Вячеслава Сатина, работавшего в органах власти региона с 1998 по 2013 годы.

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«Вклад Вячеслава Алексеевича [Сатина] в развитие и процветание Пензенской области трудно переоценить. […] Настоящий профессионал своего дела, он блестяще выполнял каждое дело, за которое брался», — говорится в тексте некролога.

В нем отмечается, что Вячеслав Сатин останется в памяти коллег как яркий человек, обладающий необыкновенным чувством юмора и всегда готовый прийти на помощь.

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«Имя Вячеслава Алексеевича Сатина навечно вписано в историю Пензенской области. Пусть светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах земляков», — добавляется в тексте.

Информация о дате и месте прощания с покойным уточняется.

Вячеслав Сатин в разное время занимал должности министра государственного имущества Пензенской области, руководителя аппарата губернатора и правительства региона, вице-губернатора, а также первого вице-мэра Пензы.

В последние годы руководил проектом по созданию среды социального согласия АО «ТВЭЛ».

Скоропостижно скончался на 58-м году жизни 9 января 2018 года.