Вячеслав Сатин скоропостижно скончался на 58-м году жизни Общество

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Вячеслав Сатин, в разные годы занимавший должности вице-губернатора Пензенской области и первого вице-мэра Пензы, скоропостижно скончался на 58-м году жизни во вторник, 9 января. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

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«Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня Вячеслава Алексеевича Сатина», — написал он в своем «Твиттере».

Глубочайшие соболезнования семье,родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня Вячеслава Алексеевича Сатина.Он сделал очень много для развития Пензенской области,не забывал о регионе,когда уехал в Москву,где возглавил проект АО «ТВЭЛ». — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) January 9, 2018

Иван Белозерцев отметил, что Вячеслав Сатин «сделал очень много для развития Пензенской области» и не забывал о регионе даже после переезда в Москву, где возглавил проект АО «ТВЭЛ».

Сатин Вячеслав Алексеевич родился в городе Рассказово Тамбовской области 3 декабря 1960 года

В 1983 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Радиоэлектроника».

Затем работал секретарем бюро ВЛКСМ приборостроительного факультета Пензенского политехнического института, инженером-электроником вычислительного центра ППИ.

В 1985 году — старший мастер механического участка цеха №5 завода «Пенздизельмаш».

С 1985 года на комсомольской работе: был вторым секретарем, первым секретарем первомайского райкома ВЛКСМ, первым секретарем пензенского горкома комсомола.

В 1990–1995 годах работал директором МП «Меркурий», в 1995–1996 годах — главным специалистом по маркетингу и сбыту, исполнительным директором ТОО «Провинция ЛТД», в 1996–1998 годах — исполнительным директором, заместителем директора по производству, заместителем директора по коммерции, финансовым директором, заместителем директора по производственным вопросам ЗАО «Дера».

С 1998 года трудился в правительстве Пензенской области.

В 1998–2002 годах занимал посты руководителя аппарата администрации области, руководителя аппарата, первого заместителя, заместителя председателя правительства региона, а затем — заместителя губернатора Пензенской области.

В 2002 году стал заместителем губернатора – министром государственного имущества Пензенской области, в 2005 году — министром государственного имущества и природных ресурсов региона, в 2006 году — министром государственного имущества Пензенской области.

В 2007 году был назначен председателем правительства Пензенской области.

С июля 2008 года по июль 2010 года занимал пост вице-губернатора – руководителя аппарата правительства Пензенской области.

В июле 2010 года назначен руководителем аппарата губернатора и правительства региона.

В январе 2012 года вернулся на должность вице-губернатора.

17 мая 2013 года покинул занимаемый пост. В тот же день мэр Пензы Роман Чернов заявил о своей планируемой досрочной отставке, а первый заместитель главы администрации города по стратегическому развитию Николай Антонов освободил должность по собственному желанию.

20 мая Роман Чернов подал в гордуму официальное заявление о досрочном прекращении полномочий. Вячеслав Сатин был назначен первым замглавы администрации Пензы.

В случае отставки мэра Пензы обязанности главы администрации были бы возложены на одного из его заместителей. По этой причине Вячеслава Сатина называли наиболее вероятной кандидатурой на пост главы администрации Пензы. Однако 24 мая депутаты не поддержали решение мэра Романа Чернова о досрочном прекращении полномочий.

27 мая Вячеслав Сатин покинул пост первого вице-мэра.

Впоследствии он был назначен руководителем проекта АО «ТВЭЛ».

Награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», орденом Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.

23 мая 2015 году в числе пяти человек — Сергея Егорова, Геннадия Лисавкина, Олега Мельниченко и Валерия Савина, которые в разные годы занимали пост вице-губернатора, получил от главы региона Василия Бочкарева орден «За заслуги перед Пензенской областью».