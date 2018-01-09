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Губернатор призвал использовать возможности для расширения дорог в Пензе

15:33 | 09.01.2018 | Общество

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал использовать возможности для расширения проезжих частей в Пензе при их ремонте, в том числе при реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор призвал использовать возможности для расширения дорог в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Что касается областного центра, мне не все нравится. Деньги «загоняем» большие, а мы могли бы сделать лучше и качественнее. Мы сегодня идем по пути наименьшего сопротивления, [… ] ремонтируем дороги в тех границах, в которых они есть», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 9 января.

По мнению Ивана Белозерцева, ответственные чиновники должны не идти на поводу у проектных организаций, а обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств.

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«Когда есть возможность — расширить дорогу, сделать еще одну полосу; когда есть возможность — расширить тротуар; когда есть возможность — отказаться от светофора, потому что он там не нужен», — пояснил губернатор.

В качестве положительных примеров он привел два проекта — реконструкцию дороги в микрорайоне ГПЗ-24 с расширением проезжей части, а также ремонт транспортной артерии в Ахунах.

«С точки зрения расширения дорог, кроме ГПЗ и слегка Ахун, я ничего не вижу по городу Пензе», — констатировал Иван Белозерцев.

В связи с этим он призвал подходить к вопросу ремонта дорог более системно и профессионально.
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