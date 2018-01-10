Пензенский губернатор призвал комплексно помогать алкоголикам и наркоманам Общество

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Проект по лечению и реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью необходимо разработать в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, сначала его можно опробовать в 4–5 районах области, где данная проблема стоит наиболее остро, а затем распространить полученный опыт на территории всего региона.

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Иван Белозерцев подчеркнул, что необходим комплексный подход к социализации алкоголиков и наркоманов.

«После прохождения курса лечения человека нужно устроить на работу. Надо рассмотреть разные варианты — это и возможности министерства труда области, и взаимодействие с нашими предприятиями», — предложил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области области, в состав рабочей группы, которая займется данным проектом, планируется включить чиновников, уполномоченного по правам человека в регионе, врачей-наркологов, а также специалистов негосударственной сферы.